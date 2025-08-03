Video
video cùng chuyên mục

Ngựa vằn vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị bầy linh cẩu tấn công

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên MalaMala, Nam Phi, cho thấy khoảnh khắc một con ngựa vằn trưởng thành bị bầy linh cẩu bao vây.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Sư tử đực liều mình cứu đồng loại khỏi hàm cá sấu