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Ngựa mạ vàng 24K “phi nước đại” vào mùa quà Tết 2026

Linh vật ngựa của ông Quang Thắng, tạo hình từ đồng nguyên khối, mạ vàng 24K, có giá dao động 2-85 triệu đồng, xuất hiện trên thị trường TPHCM dịp Tết năm Ngọ 2026.
Đọc thêm : Ngựa mạ vàng 24K “phi nước đại” vào mùa quà Tết 2026