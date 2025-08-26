Video
Ngư dân Hà Tĩnh: "Bão quá lớn, chỉ biết bỏ của chạy lấy người"

"Chúng tôi ra kiểm tra, thấy tàu, thuyền chao đảo nhưng không thể làm gì. Bão quá lớn, chúng tôi chỉ biết bỏ của chạy lấy người", ngư dân Thiên Cầm, Hà Tĩnh kể.
