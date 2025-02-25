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Ngôi sao Indonesia bất ngờ chịu án phạt khó hiểu vì hành động gây tranh cãi

Cầu thủ Beckham Putra đã chịu án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vì pha ăn mừng đầy tranh cãi.
Đọc thêm : Ngôi sao Indonesia bất ngờ chịu án phạt khó hiểu vì hành động gây tranh cãi