Ngõ nhỏ Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng Đại hội XIV

Không chỉ trên những tuyến phố lớn, nhiều ngõ nhỏ tại Hà Nội cũng được người dân chung tay trang hoàng cờ hoa, thể hiện niềm tin, sự đồng lòng hướng về Đại hội XIV của Đảng.
