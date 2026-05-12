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Nghi lễ đôi gác ở Ấn Độ

Lễ đổi gác tại Dinh Tổng thống Ấn Độ là một nghi lễ quân đội trang trọng và nổi tiếng ở New Delhi, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Đọc thêm : Trang nghiêm nghi lễ đổi gác tại Dinh Tổng thống Ấn Độ