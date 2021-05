Nghe Leona Lewis hát My Heart Will Go On năm 13 tuổi

(Dân trí) - Nữ ca sỹ nổi tiếng nhất nhì nước Anh, người được so sánh với diva Mariah Carey hát cực hay, giọng cao vút ngay từ khi còn nhỏ xíu. Mời các bạn xem video quay lại phần trình diễn ca khúc My Heart Will Go On của Leona Lewis khi cô mới 13 tuổi: