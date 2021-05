Nghe lại những ca khúc bất hủ của Whitney Houston

(Dân trí) - I will always love you, Run to you, When you believe… là những ca khúc làm nên tên tuổi của Whitney Houston. Có lẽ chưa ai hát những ca khúc về tình yêu, bày tỏ sự tuyệt vọng và khát khao được yêu mãnh liệt, da diết như nữ ca sĩ 6 giải Grammy này.