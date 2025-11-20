Video
video cùng chuyên mục

Ngập lụt diện rộng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa (Video: Trần Hùng).

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Trung.