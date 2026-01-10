Video
video cùng chuyên mục

Ngắm siêu phẩm trầm hương "trăm năm có một"

Cây trầm tốc bông ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) có cấu trúc đều, đẹp, hình thành tự nhiên nên được đánh giá như "siêu phẩm trăm năm có một".
