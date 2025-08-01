Video
Nga tập kích ồ ạt bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine

Đêm 30, rạng sáng 31/7, Nga tập kích ồ ạt bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev, phòng không Ukraine cố gắng đánh chặn nhưng vẫn để lọt lưới nhiều mục tiêu.
