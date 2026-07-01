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Nga phá hủy máy móc công binh của Ukraine đang xây dựng phòng tuyến

UAV Nga phá hủy hàng loạt máy móc công binh của Ukraine đang xây dựng phòng tuyến "răng rồng" tại khu vực tác chiến đặc biệt.
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