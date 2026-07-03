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Nga phá hủy điểm tập trung binh sĩ của quân đội Ukraine

Nga ném bom lượn chính xác, phá hủy điểm tập trung binh sĩ của quân đội Ukraine.
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