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Nga dùng siêu bom FAB-3000 xóa sổ cứ điểm Ukraine

Nga dùng siêu bom FAB-3000 xóa sổ cứ điểm Ukraine trong các khu đô thị, mở đường cho bộ binh tiến lên.
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