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Nga công bố video trận chiến giành Konstantinovka

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại những khoảnh khắc nổi bật trong trận chiến giành thành phố Konstantinovka ở miền Đông Ukraine.
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