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Nga cáo buộc Ukraine tấn công vào trường học ở Lugansk gây thương vong lớn

Nga cáo buộc Ukraine tấn công đẫm máu vào trường học ở Lugansk khiến 6 người chết và 39 người bị thương. Hiện vẫn còn 15 người mất tích.
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