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Neymar chấn thương nặng, có nguy cơ nghỉ thi đấu 8 tháng

Tiền đạo Neymar gặp chấn thương nặng ở trận thua 0-2 của Brazil trước Uruguay và sẽ phải rời xa sân cỏ từ 6 đến 8 tháng.
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