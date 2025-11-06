Video
video cùng chuyên mục

Nét văn hóa Khmer trong đêm cúng trăng tại TPHCM

Tối 5/11, chùa Chantarangsay (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) chuẩn bị hơn 2.500 hoa đăng và 50kg cốm dẹp cho lễ Ok Om Bok, thu hút đông đảo Phật tử và người dân đến cầu bình an.
Đọc thêm : Nét văn hóa Khmer trong đêm cúng trăng tại TPHCM