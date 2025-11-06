Tối 5/11, chùa Chantarangsay (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) chuẩn bị hơn 2.500 hoa đăng và 50kg cốm dẹp cho lễ Ok Om Bok, thu hút đông đảo Phật tử và người dân đến cầu bình an.