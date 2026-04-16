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Nên làm hợp đồng tặng cho hay lập di chúc để lại tài sản cho con?

Có hai căn nhà tại Hà Nội, vợ chồng ông A. băn khoăn nên làm hợp đồng tặng cho hay lập di chúc để lại tài sản cho con.
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