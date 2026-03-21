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Nên làm gì khi bị người khác chửi, xúc phạm nhưng chưa xảy ra động chạm?

Bị xúc phạm, đăng clip lên mạng chưa chắc là cách hay. Theo luật sư, thu thập chứng cứ và nhờ cơ quan chức năng xử lý mới là lựa chọn khôn ngoan.
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