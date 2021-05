"Né" trạm cân, xe "siêu tải" không thoát

Chiếc xe đầu kéo kéo theo romooc lưu thông trên Quốc lộ 15 (xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) đã bị Đội tuần tra kiểm soát giao thông Sở GT-VT Nghệ An bắt giữ từ tối ngày 21/12. Đến chiều 23/12, tài xế và chủ xe vẫn chưa xuất các giấy tờ liên quan để lực lượng chức năng cân xác định tải trọng. Tuy nhiên, theo ông Phan Huy Chương - Phó Chánh thanh tra Sở GD-VT Nghệ An, chiếc xe đầu kéo có tổng tải trọng lên tới gần 70 tấn, trong khi tải trọng thiết kế của loại xe này chỉ 32 tấn và chỉ được phép chở 15 tấn hàng khi lưu thông trên Quốc lộ 13. Theo cơ quan chức năng, có khả năng chiếc xe này "né" trạm cân trên Quốc lộ 1A, đi vòng lên đường Hồ Chí Minh rồi xuống Quốc lộ 15 để vào Lâm Đồng.