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Nắng ráo vẫn ngập sâu, người dân TPHCM đi lại chật vật

(Dân trí) - Trưa 12/6, một tuyến đường ở phường Bình Lợi Trung (TPHCM) ngập sâu dù không mưa, khiến nhiều phương tiện khó lưu thông, người dân phải vất vả di chuyển.
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