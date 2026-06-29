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Nắng nóng ở Đức làm chảy cả cột đèn giao thông

Video được người dân tại một thành phố ở châu Âu cho thấy cột đèn giao thông cũng bị nóng chảy vào ngày 27/6.
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