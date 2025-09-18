Video
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"

Sáng 18/9, anh Ngô Minh Đ. (SN 1997, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) vẫn chưa hết choáng khi kể lại xử việc bị hành hung tại quán cà phê của gia đình.
