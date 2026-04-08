Video
video cùng chuyên mục

Nam thanh niên vẽ bậy bị buộc lau chùi vết sơn ở TPHCM

Công an phường Xuân Hòa, TPHCM, yêu cầu Nguyễn Quỳnh Khôi (SN 2000, ngụ phường Bình Tân) lau chùi những vết sơn mà anh ta vẽ bậy lên cửa nhà dân.
Đọc thêm : Nam thanh niên vẽ bậy bị buộc lau chùi vết sơn ở TPHCM