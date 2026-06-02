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Nam sinh lớp 9 độ chế "siêu xe điện"

Một nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh đặt mua qua mạng nhiều linh kiện để độ chế xe điện. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe có thể đạt tốc độ khoảng 100km/h.
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