Video
video cùng chuyên mục

Nam hành khách tát tài xế khi xe đang chạy trên đường

Trong khi tài xế đang phân trần, bất ngờ hành khách chồm về phía trước, tát mặt vào mặt tài xế. Hành động tấn công tài xế khi đang lưu thông khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Đọc thêm : Hành khách tát mạnh vào mặt tài xế khi xe đang lưu thông trên đường