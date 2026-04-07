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Mỹ và Israel ồ ạt không kích vào thủ đô Tehran của Iran

Mỹ và Israel ồ ạt không kích vào thủ đô Tehran của Iran trong đêm 6-7/4.
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