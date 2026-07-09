Video
video cùng chuyên mục

Mỹ trút hỏa lực tấn công 90 mục tiêu của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã hoàn tất một đợt không kích bổ sung vào Iran hôm 8/7.
Đọc thêm : Iran tuyên bố tấn công hạ 3 sĩ quan Mỹ, CENTCOM lên tiếng