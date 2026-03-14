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Mỹ tập kích đảo Kharg chiến lược của Iran

Sau 2 tuần gần như không bị tấn công, đảo Kharg - huyết mạch dầu mỏ của Iran - đã bị Mỹ không kích.
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