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Mỹ tấn công phá hủy hàng loạt chiến hạm Iran

Mỹ tấn công phá hủy hàng loạt chiến hạm Iran, chủ yếu là các tàu rải mìn, tại eo biển Hormuz.
Đọc thêm : Iran triển khai "ma trận thủy lôi và chiến thuật bầy sói" ở eo biển Hormuz?