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Mỹ tấn công mục tiêu quân sự của Iran ngày 16/7

Quân đội Mỹ ngày 16/7 đăng video ghi lại cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran đêm thứ 6 liên tiếp.
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