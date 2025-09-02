Video
video cùng chuyên mục

Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên hát Tiến quân ca và Giai điệu tự hào gây xúc động

Ca sĩ Mỹ Tâm và Hà Thủy Tiên hát hai ca khúc "Tiến quân ca" và "Giai điệu tự hào" tại Quảng trường Ba Đình khiến nhiều con tim thổn thức.
Đọc thêm : Hé lộ chân dung chủ nhân ca khúc hút 14 triệu view do Mỹ Tâm thể hiện ở A80