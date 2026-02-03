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Mỹ Tâm tiết lộ chuyện tranh cãi với Mai Tài Phến

Mỹ Tâm đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá trình làm việc cùng Mai Tài Phến.
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