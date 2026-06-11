Video
video cùng chuyên mục

Mỹ phóng tên lửa tấn công Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran hôm 10/6.
Đọc thêm : Iran phóng loạt tên lửa, nhắm thẳng sở chỉ huy và dàn khí tài Mỹ