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Mỹ phá hủy loạt tổ hợp tên lửa Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố phá hủy các hệ thống tên lửa của Iran bằng các đòn tấn công chính xác.
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