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Mỹ phá hủy các nhà chứa máy bay của Không quân Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM công bố video về việc phá hủy các nhà chứa máy bay của Không quân Iran.
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