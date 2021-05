Mỹ: Máy bay hạ cánh bằng bụng, 34 người thoát chết

(Dân trí) – Sáng qua theo giờ địa phương, một chuyến bay của hãng hàng không US Airways đã phải hạ cánh bằng bụng tại sân bay Newark Liberty, bang New Jersey do bánh hạ cánh bị hỏng. Rất may là toàn bộ 34 người trên khoang đều bình an vô sự.