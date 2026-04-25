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Mỹ lập cầu hàng không ùn ùn đưa vũ khí tới Trung Đông

Căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng, Mỹ lập cầu hàng không ùn ùn đưa vũ khí tới Trung Đông.
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