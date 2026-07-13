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Mỹ không kích Iran ngày 12/7

Mỹ ngày 12/7 tiếp tục không kích các mục tiêu tại Iran, đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp quân đội Mỹ tung đòn tấn công Iran.
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