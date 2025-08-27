Video
Mỹ công bố nguyên nhân vụ "tia chớp" F-35 rơi tự do rồi nổ tung

Vụ tiêm kích F-35 Mỹ bị rơi ở Alaska vào tháng 1 là do băng tích tụ trong càng đáp của máy bay.
