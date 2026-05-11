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MV "Vì mẹ anh bắt chia tay"

Ca khúc "Vì mẹ anh bắt chia tay" ra mắt năm 2022, là màn bắt tay giữa ca sĩ Miu Lê, rapper Karik, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.
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