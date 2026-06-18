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MV "Lá ngọc cành vàng" của Kiều Anh gây tranh cãi

MV "Lá ngọc cành vàng" của ca nương Kiều Anh phát hành tối 15/6 nhận được sự quan tâm của khán giả.
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