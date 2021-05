Mười cú tai nạn đáng nhớ (phần 1)

(Dân trí) - Đi xe tay ga có an toàn hơn xe số, xe dung tích nhỏ an toàn hơn phân khối lớn? Điều này chưa chắc đã đúng vì việc lái xe an toàn, không phải phụ thuộc vào xe gì mà hoàn toàn do người lái quyết định...