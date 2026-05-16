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Mùa treo hành ở Vạn Tường

Nhà có diện tích nhỏ nên người dân xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) tận dụng vách tường, hàng rào để treo hành lên cao cho mau khô.
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