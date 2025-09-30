Video
Mưa như trút nước suốt 24 giờ, Hà Nội ngập khắp nơi, giao thông tê liệt

Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 29/9 đến tối nay đã làm gần như toàn bộ đường, phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân đi lại vô cùng khó khăn.
