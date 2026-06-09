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Mưa lớn xua tan oi bức, người Hà Nội phấn khởi

Chiều tối 8/6, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống Hà Nội, xua tan không khí oi bức sau nhiều ngày nắng nóng, kéo nhiệt độ giảm còn khoảng 26 độ C.
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