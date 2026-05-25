Video
video cùng chuyên mục

Mưa lớn gây ngập sâu ở TPHCM, nhiều xe té ngã giữa dòng nước

(Dân trí) - Cơn mưa lớn chiều 25/5 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Nhiều xe máy trượt ngã, chết máy khi cố chạy qua đoạn nước dâng cao trên Xa lộ Hà Nội.
Đọc thêm : Mưa lớn gây ngập ở TPHCM, nhiều xe té ngã giữa dòng nước