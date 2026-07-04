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Mùa du lịch, dịch vụ khách sạn thú cưng hút khách ở TPHCM

Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu gửi chó, mèo tại các khách sạn thú cưng tăng cao, giúp nhiều chủ nuôi yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ khi không thể mang theo "boss".
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