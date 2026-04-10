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Mua đồng hồ bạc tỷ, hàng loạt cầu thủ rơi vào tầm ngắm điều tra trốn thuế

Bóng đá Tây Ban Nha rúng động vì hàng loạt cầu thủ vướng vào đường dây mua bán đồng hồ không kê khai thuế.
Đọc thêm : Mua đồng hồ bạc tỷ, hàng loạt cầu thủ rơi vào tầm ngắm điều tra trốn thuế